За сутки в Украине – 12811 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 11 декабря, в Украине зафиксировали 12811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3 001 человек;

летальных случаев – 243;

выздоровели – 13 653 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 61 571 (в том числе методом ПЦР – 40967, методом ИФА – 20 604).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 885 039 человек;

выздоровели – 494 001 человек;

летальных исходов – 14 998;

проведения ПЦР-тестов – 4 998 266.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 90 013 случаев;

Винницкая область – 19 680 случаев;

Волынская область – 27 852 случая;

Днепропетровская область – 48 365 случаев;

Донецкая область – 29 031 случай;

Житомирская область – 33 714 случаев;

Закарпатская область – 25 883 случая;

Запорожская область – 41 460 случаев;

Ивано-Франковская область – 40 484 случая;

Киевская область – 47783 случая;

Кировоградская область – 7059 случаев;

Луганская область – 7705 случаев;

Львовская область – 53 299 случаев;

Николаевская область – 23 479 случаев;

Одесская область – 57 071 случай;

Полтавская область – 28 811 случаев;

Ровенская область – 35 900 случаев;

Сумская область – 35 327 случаев;

Тернопольская область – 30 964 случая;

Харьковская область – 61 985 случаев;

Херсонская область – 13 723 случая;

Хмельницкая область – 34 417 случаев;

Черкасская область – 30 784 случая;

Черновицкая область – 36 496 случаев;

Черниговская область – 23 754 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы