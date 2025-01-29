Затриманий працівниками ТЦК експосадовець Волинської митниці втік під час проходження ВЛК

У середу, 29 січня, у Луцьку співробітники Територіального центру комплектування затримали колишнього заступника начальника Волинської митниці Юрія Терещука. Його доставили до ТЦК для уточнення даних, однак він втік під час проходження військово-лікарської комісії.

Факт затримання підтвердила для ZAXID.NET пресслужба обласного ТЦК, не назвавши імені чоловіка, а лише першу літеру його прізвища – Т. Однак за даними місцевого журналіста Тараса Середича, йдеться саме про Юрія Терещука.

Вдень 29 січня журналіст Тарас Середич у своєму Telegram-каналі опублікував відео, на якому видно як люди у військовій формі затримують чоловіка. Тарас Середич повідомив , що затриманий – це колишній заступник начальника Волинської митниці Юрій Терещук. А люди у військовій формі – працівники ТЦК.

«Джерела повідомляють, що просто зараз у Луцьку “лагідну бусифікацію” відчуває на собі Юрій Терещук, ексзаступник начальника Буковинської митниці Держмитслужби», – написав Тарас Середич.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Згодом пресслужба Волинського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки прокоментувала інцидент. Там пояснили, що під час здійснення заходів з оповіщення поліцейські затримали чоловіка, який перебував у розшуку в системі «Оберіг». Для уточнення військово-облікових даних військовозобов’язаного доставили до ТЦК та СП, однак він зумів втекти.