Байден і Сі Цзіньпін зустрілися: перші подробиці

За даними кореспондента Associated Press Сьон Мін Кіма, Байден і Сі Цзіньпін починають переговори у Сан-Франциско.

BREAKING: Biden and his old friend Xi Jinping are back together at last pic.twitter.com/rNjg6hdE3U

— RNC Research (@RNCResearch) November 15, 2023