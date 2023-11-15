Байден і Сі Цзіньпін зустрілися: перші подробиці

Президент США Джо Байден зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско.

Про перші подробиці зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіня – в матеріалі РБК-Україна .

Байден і Сі Цзіньпінь зустрілися

За даними кореспондента Associated Press Сьон Мін Кіма, Байден і Сі Цзіньпін починають переговори у Сан-Франциско.

BREAKING: Biden and his old friend Xi Jinping are back together at last pic.twitter.com/rNjg6hdE3U — RNC Research (@RNCResearch) November 15, 2023

Як зазначили в CNN, Байден та Сі Цзіньпін тепло привітали один одного біля особняка, що знаходиться на південь від Сан-Франциско. Для лідерів розстелили червону доріжку, на якій стояли морські піхотинці та прапори двох держав.

Байден та Сі Цзіньпін відмовилися відповідати на запитання журналістів перед зустріччю.

Білий дім показав початок переговорів двох делегацій на чолі з президентом США та китайським лідером. На початку переговорів вони обмінялися привітанням та вступними промовами. Після цього стартувала закрита зустріч.

Вступні промови Байдена та Сі Цзіньпіна

“КНР та США не мають права повертатися один до одного спиною, конкуренція не повинна стати превалюючим трендом… Вважаю двосторонні відносини США та КНР “найважливішими” у всьому світі”, – зазначив під час своєї промови Сі Цзіньпін.

Він визнав, що за останні 50 років відносини Китаю та США “ніколи не були гладкими, але вони продовжують рухатися вперед”.

“Для двох таких великих країн, як Китай та США, відвернутися одна від одної – не варіант… Планета Земля досить велика для того, щоб обидві країни досягли успіху”, – уточнив китайський лідер.

У свою чергу Байден зазначив, що для нього є “честю та задоволенням” приймати китайського лідера у США.

“Бесіди віч-на-віч нічим не замінити… Пане президенте, ми давно знаємо один одного. Ми не завжди погоджувалися один з одним, але наші зустрічі завжди були відвертими, прямими і корисними”, – додав він.

Що відомо про їх зустріч

Зауважимо, що востаннє Байден та Сі Цзіньпін зустрічалися на саміті G20 в Індонезії у листопаді 2022 року. Тоді це були їх перші переговори після того, як Байден став президентом США.

Разом з тим це перший візит китайського лідера в США за шість років. Востаннє Сі Цзіньпін відвідував Штати коли президентом був Дональд Трамп.

Низка експертів схиляються до думки, що ця зустріч необхідна для того, аби зокрема зменшити небезпечне суперництво між двома країнами.

Загалом лідери порушать глобальні питання, а саме: конфлікт на Близькому Сході, вторгнення Росії в Україну, зв’язок КНДР з РФ, Тайвань, права людини, штучний інтелект, а також торгово-економічні відносини.

Сам Байден раніше заявляв, що його ціллю на перемовинах буде покращення відносин з Китаєм на тлі напруженостей. Які виникли після візиту тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань, коли Китай перервав контакти зі США по військовій лінії.

Крім того, відносини напружилися ще більше на початку 2023 року після скандал із китайською повітряною кулею в американському повітряному просторі.

Зараз же два світові лідери мають використати зустріч для пом’якшення відносин. Детальніше про очікування від перемовин між лідером Китаю та США читайте в матеріалі РБК-Україна “Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: чого чекати від саміту у Сан-Франциско”.

Чому це важливо для України

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі анонсував, що Байден і Сі Цзіньпін також обговорять питання війни в Україні з російськими загарбниками.

У Білому домі вважають, що Китай міг би зіграти певну роль, якби допомагав США підтримувати Україну, а також сприяти просуванню позиції президента Володимира Зеленського щодо справедливого миру в Україні.

І хоч гучних заяв від двох світових лідерів експерти не очікують. Але деякі аналітики допускають, що Байден, ймовірно, звернеться до Сі Цзіньпіня, щоб той вплинув на КНДР, яка наростила випробування балістичних ракет та постачає боєприпаси РФ для війни в Україні.

Не виключено, що Китай та США на тлі подій в Україні мають розпочати розмову про взаємні ядерні гарантії на тлі погроз РФ застосувати її у війні проти України.

Примітно й те, що зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна є поганою новиною для російського диктатора Володимира Путіна, оскільки лідер Китаю готовий обговорювати правила гри без РФ. Детальніше про це дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна за посиланням.