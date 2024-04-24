Верховна Рада в першому читанні схвалила ліквідацію КРАІЛ і заборону реклами грального бізнесу

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), посилення контролю за гральним бізнесом та обмеження його реклами.

“За” віддали голоси 272 парламентарі. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

В документі враховані:

“Це правильне рішення й важливий антикорупційний законопроєкт. Він пропонує реорганізувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) і прибрати з процесу видачі ліцензій людський чинник – усе буде автоматично й за чіткими критеріями”, – прокоментував схвалення документу віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Його міністерство з 2022-го виступає за ліквідацію Комісії.

КРАІЛ та гральний бізнес

КРАІЛ була створена після легалізації грального бізнесу в 2020 році. За цей час комісія встигла втрапити в скандал із видачею ліцензії мережі 1XBet. 1XBet мала кінцевих бенефіціарів у Росії.

Пропозицію ліквідувати КРАІЛ в Мінцифри озвучили ще в 2022-му. Законопроєкт щодо ліквідації комісії подали до парламенту 1 травня 2023-го. Однак схвалила за основу Верховна Рада інший законопроєкт, який не лише ліквідовує КРАІЛ, а й містить обмеження проти грального бізнесу.

У березні військовий Павло Петриченко зареєстрував петицію, в якій закликав президента обмежити рекламу грального бізнесу в онлайні. Він розповів, що чимало військових, виснажених стресовими умовами, піддаються на рекламу онлайн-казино і програють великі суми коштів. Він закликав заборонити спекулювати темою Сил оборони в рекламі грального бізнесу. Петиція набрала необхідну для розгляду кількість голосів в перший же день. Президент, реагуючи на неї, доручив РНБО та СБУ напрацювати рішення.

20 квітня президент надав чинності рішенню РНБО щодо обмеження на онлайн-казино. Документ зокрема пропонує заборони на час дії воєнного стану доступ до азартних ігор для військовослужбовців.

обмежити рекламу онлайн-казино;

визначити ліміти гри на тиждень та ліміти витрат;

запровадити систему онлайн-моніторингу;

блокувати нелегальні вебсайти азартних ігор;

ввести обмеження для військових;

СБУ доручили провести перевірки організаторів азартних ігор.

Військовослужбовець Павло Петриченко, який ініціював важливу дискусію про шкоду грального бізнесу та дав поштовх обмеженням, загинув 15 квітня. // LB.ua