За что бизнес в Украине не будут штрафовать во время войны

В Украине налогоплательщиков освободили от ответственности за неподачу отчетности из-за форс-мажора.

Непредвиденную ситуацию признала Торгово-промышленная палата Украины.

«Для того, чтобы не обращаться в обязательном порядке к Торгово-промышленной палате Украины и ее региональных представительств и подготовки пакета документов в период действия военного положения, на сайте палаты и региональных представительств размещено общее официальное письмо на украинском и английском языках относительно удостоверения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). Это позволит при необходимости распечатывать соответствующее подтверждение всем, кого это касается», — говорится в заявлении палаты.

Образец на украинском можно посмотреть здесь, на английском – тут.

При этом налоговая продолжает работать с компаниями по уплате налогов. Об этом сообщила глава Государственной налоговой службы Татьяна Кириенко.

«Поскольку Торгово-промышленная палата Украины засвидетельствовала форс-мажорные обстоятельства непреодолимой силы, налоговая разъяснила, что в случае невозможности представления налоговых деклараций, своевременной уплаты или регистрации налоговых накладных налогоплательщики освобождаются от любой ответственности за непредставление отчетности», — передает слова Кириенко сайт Интерфакс.

Она также уточнила, что все налоговые проверки сейчас не проходят, а те, которые уже начали проводить, будут остановлены.

«Сейчас Государственная налоговая служба и территориальные органы максимально работают с налогоплательщиками о возможности уплаты налогов до наступления сроков уплаты и в наличной, и в безналичной форме независимо от возможности представления налоговой отчетности. Все суммы уплаченных налогов будут отражены в системах налоговой службы», — заявила глава Государственной налоговой службы. // Информатор