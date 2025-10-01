Залишилось 5 днів: підприємців України попередили про необхідність подати звіти у Держстат
Український бізнес має лише кілька днів, щоб подати накопичену звітність. Обов’язкове подання відновлено після рішення парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держстату.
Завершення перехідного періоду
Державна служба статистики нагадала, що залишилось лише 5 днів для подання звітності за 2022–2025 роки. Кінцевий термін – 5 жовтня 2025 року.
Подати документи мають усі підприємства, установи, організації та ФОП, які не надали дані протягом попередніх років. Йдеться про статистичні звіти, що були відкладені через воєнний стан.
Як подати звітність
Подання звітності можна здійснити онлайн через “Кабінет респондента” або з використанням сумісного програмного забезпечення.
На сайті Держстату у розділі “Для респондентів” доступні інструкції, зразки форм, календар подання та інші довідкові матеріали. Це має полегшити бізнесу виконання обов’язку в останні дні перед дедлайном.
Передісторія
Влітку 2025 року Верховна рада ухвалила рішення повернути обов’язкову статистичну звітність для підприємств та фізичних осіб-підприємців, яка була призупинена під час воєнного стану.
Для бізнесу був встановлений тримісячний перехідний період, аби підприємці мали змогу підготуватися. Його завершення припадає на жовтень 2025 року.
Надати дані за попередні періоди також зобов’язані окремі категорії ФОПів. Водночас більшість фізичних осіб-підприємців (ФОП) не залучені до державних статистичних спостережень і, відповідно, не подають звітність.