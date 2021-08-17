10 років позбавлення волі отримав житель Первомайська за вбивство 49-річного чоловіка

За підтримання публічного обвинувачення Первомайською окружною прокуратурою Первомайський міськрайонний суд визнав винним 30-річного жителя м. Первомайськ за фактом вбивства 49-річного чоловіка (ч. 1 ст. 115 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Костянтин Щербак, встановлено, що 22 квітня 2021 року, зловмисник разом з потерпілим, за місцем мешкання останнього, вживали алкогольні напої.

Під час вживання алкоголю між ними відбулася сварка, в ході якої зловмисник взяв в руки кухонний ніж, який знаходився поруч на столі і наніс не менше 22 ударів у різні частини тіла потерпілого, з яких 8 проникаючих колото-різаних ран в область черепа, шиї, грудної клітини, живота, що призвели до смерті потерпілого.

Завдяки чіткій позиції сторони обвинувачення та достатній доказовій базі провину зловмисника доведено у повному обсязі.

Відтак, суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.

За інформацією Первомайської окружної прокуратури