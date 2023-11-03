10 років проведе за гратами сумчанин, який позбавив життя свого друга

Окружною прокуратурою міста Суми підтримано публічне обвинувачення стосовно 45-річного сумчанина, який позбавив життя товариша.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що подія сталась 7 січня 2023 року в м. Суми. Обвинувачений прийшов до свого друга в гості, щоб відсвяткувати Різдво.

Застілля закінчились суперечкою, під час якої гість чотири рази ударив господаря квартири ножем у живіт та шию. Від отриманих поранень 48-річний чоловік помер на місці події.

Через значну кількість випитого алкоголю обвинувачений так і не зміг згадати, що стало причиною суперечки.

За вироком суду 1 листопада 2023 року чоловіка визнано винним в умисному вбивстві та засуджено до 10 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України).

Сумська обласна прокуратура