$1000 щомісяця за неперешкоджання роботі сайту — на Дніпропетровщині у хабарництві підозрюється поліцейський

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури старшому оперуповноваженому Управління міграційної поліції Головного управління Нацполіції в області повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, поліцейський повідомив власнику Інтернет-сайту знайомств, що за непритягнення до відповідальності за поширення начебто порнографічних матеріалів, останній змушений сплачувати йому 1000 дол США щомісячно. Крім того, правоохоронець запропонував у подальшому розширити діяльність сайту.

У січні 2022 року під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 22 тис грн правоохоронця викрито.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – Управлінням Служби безпеки України в Дніпропетровській області.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури