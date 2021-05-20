₴103 млн. збитків – ексначальнику Центру забезпечення виробництва «Укрзалізниці» та його підлеглому повідомлено про підозру

Колишньому начальнику Центру забезпечення виробництва «Укрзалізниці» та підлеглому йому начальнику управління висунуто підозру у зловживанні службовим становищем, яке завдало 103 млн грн збитків, повідомляється у Telegram-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у четвер.

«На початку 2017 року посадовці «Укрзалізниці» вжили узгоджених дій до того, щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього, збільшивши свій прибуток на загальну суму майже 103 млн гривень. Більше того, попри наявність чинних попередніх контрактів, які дозволяли «Укрзалізниці» продовжувати отримувати пальне за нижчими цінами, службові особи залізниці умисно наполягли на виконанні постачань саме за новими, вищими на 15-20% розцінками», — йдеться у повідомленні.

Поряд із зазначеними особами про підозру повідомлено і організатору злочину – високопоставленому представнику постачальника дизельного палива, який вже перебуває в міжнародному розшуку в іншій справі, переданій САП та Національним антикорупційним бюро (НАБУ) до суду минулого року.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України, наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває досудове слідство. // Інтерфакс-Україна