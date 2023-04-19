11 років 6 місяців за ґратами та ₴400 тис. за моральну шкоду – жителя Житомирського району засуджено за вбивство сусіда

За публічного обвинувачення прокурорів Чуднівської окружної прокуратурою місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Його засуджено до 11 років 6 місяців позбавлення волі та сплати 400 тис. грн заподіяної моральної шкоди.

Прокурор у суді довів, що вбивство з особливою жорстокістю у власному будинку скоїв 65-річний житель Житомирського району. Це сталося у березні минулого року, близько 08.00 год ранку.

Напередодні 51-річний потерпілий, інвалід по зору, посварившись з донькою, прийшов до сусіда з речами та попросився тимчасово пожити.

Сусід прихистив чоловіка, та, розцінивши його як напарника по застіллю, майже цілу ніч спільно з ним розпивав алкогольні напої.

Однак вранці між ними виник конфлікт, під час якого обвинувачений заподіяв чоловіку майже два десятки ножових поранень. Від жорстокої розправи потерпілий помер.

За висновками судово-психіатричної експертизи, унаслідок постійного вживання алкогольних напоїв, фігурант провадження мав клінічні ознаки розладу особистості та поведінки, але свої дії усвідомлював.

Свою вину у скоєному обвинувачений визнав частково, повідомивши суду, що не міг завдати стільки ножових поранень, водночас не заперечував, що ніхто крім нього зробити цього не міг. Та ще й на досудовому слідстві показав, де заховав ніж, яким спричинив смерть потерпілому.

З часу затримання – і дотепер обвинувачений перебуває під вартою.

Наразі вирок не набув чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури