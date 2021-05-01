1100 літрів пального за непритягнення до відповідальності – затримано двох поліцейських

ТУ ДБР у Хмельницькому, за сприяння ДВБ Нацполіції, затримали начальника одного з районних відділів та начальника сектору реагування патрульної поліції іншого відділу ГУ НП в Житомирській області.

За попередньою інформацією, правоохоронці вимагали неправомірну вигоду у підприємця за непритягнення його до адміністративної відповідальності за відсутність дозволів на рух великогабаритної техніки. Зокрема, поліцейські обіцяли не вживати заходів з реагування за надання їм талонів на 1100 літрів пального.

30 квітня 2021 року посадовців поліції було затримано. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Попередня кваліфікація правопорушення: одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Житомирська обласна прокуратура, оперативний супровід – УСБУ в Житомирській області

ДБР