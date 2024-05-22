12 років проведе за ґратами чоловік, який зарізав односельчанку

Нагадаємо, злочин стався 15 травня 2023 року у Хмільницькому районі. 49-річний місцевий житель під час конфлікту завдав несумісних з життям ножових поранень 54-річній знайомій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник завдав тяжких тілесних ушкоджень жінці кухонним ножем, після чого пішов з місця події. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Днями Калинівський районний суд Вінницької області виніс вирок жителю села Мізяківська Слобідка, який вчинив особливо тяжкий злочин.

На підставі зібраних слідством доказів суд першої інстанції визнав фігуранта винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (Вбивство) та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області