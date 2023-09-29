15-річна черкащанка стала жертвою шахраїв

Бажання швидко заробити без зайвих зусиль й не затрачаючи багато часу стало причиною того, що 15-річна дівчина втратила реальні гроші.

Неповнолітня в месенджері “Telegram” знайшла оголошення про можливість легко заробити, виконуючи поставленні завдання в інтернеті.

Для початку роботи вона мусила перейти за посиланням “Виплати від Орлова”. Далі менеджер сказав закинути на рахунок стартовий капітал, а саме – 7600 гривень. Співрозмовник запевнив, що ці гроші їй повернуться разом із заробленими.

У дівчини була банківська картка, прив’язана до батьківської. І вона з неї перекинула обумовлену суму. За деякий час зрозуміла, що стала жертвою аферистів і звернулася до поліції.

Дізнавачі внесли даний факт в ЄРДР відповідно до статті 190 ККУ. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області