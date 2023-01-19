15 років тюрми загрожує «регіоналам», які очолюють окупаційну адміністрацію Старобільського району

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом на тимчасово окупованій частині Луганщини.

Поплічниками агресора є троє представників партії регіонів, які до 2014 року обіймали посади голови Старобільської райдержадміністрації та його заступника, а також мера райцентру.

На початку повномасштабного вторгнення вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України. За це їх призначили очільниками створеної окупантами «администрации Старобельского района лнр».

Перебуваючи на «посадах» колаборанти виконували завдання москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні.

Встановлено, що зловмисники беруть активну участь у створенні нових окупаційних органів на території захопленого району.

Саме вони організували «відкриття» у Старобільську підконтрольних рф «таможенного поста» та місцевого підрозділу «мвд лнр».

Крім цього 12 травня минулого року з нагоди «дня росії» колаборанти взяли участь у «церемонії» підняття на центральній площі міста прапорів країни-агресора і терористичної організації «лнр».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за:

за ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань, вчинене організованою групою);

за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційних адміністраціях).

Наразі обвинувальні матеріали скеровано до суду. Зловмисників оголошено у розшук.

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводили слідчі СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Служба безпеки України