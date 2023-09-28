15 років ув’язнення отримав агент окупантів, який шпигував за штабами Сил оборони у Харкові та Чернівцях

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський агент. Він збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури у східних та західних регіонах України.

Насамперед агресора цікавили локації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Державної прикордонної служби на Харківщині та Буковині.

Також зловмисник передавав окупантам електронні координати ключових мостів та електропідстанцій в обох регіонах України.

Співробітники СБУ затримали російського агента «на гарячому» під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об’єкта у Чернівцях у травні цього року.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився мешканець Чернівців, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював там техніком з налаштування інтернету.

Після початку повномасштабного вторгнення рф його дистанційно завербував кадровий співробітник головного управління генштабу зс рф (відомого як ГРУ).

До «уваги» агресора чоловік потрапив через свої антиукраїнські публікації у забороненій соцмережі «Однокласники».

Під час перебування у Харкові ворожий агент відслідковував дислокації українських блокпостів та фортифікаційних споруд у місті, а також передавав окупантам геолокації місцевих енергооб’єктів.

Потім російський агент за вказівкою свого «куратора» з гру повернувся до Чернівців під виглядом відвідування родичів.

Однак, головною метою його «поїздки» було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом.

Для комунікації з російською спецслужбою її поплічник використовував анонімний месенджер.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав ворожого агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111;

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2.

Служба безпеки України