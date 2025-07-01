15 років ув’язнення отримав корегувальник, який наводив російські «КАБи» по Донеччині

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який шпигував для ворога на Донеччині.

Як встановило розслідування, його основним завданням було наведення керованих авіабомб рашистів по Силах оборони на Краматорському напрямку.

За матеріалами справи, замовлення рф виконував 47-річний місцевий житель, якого окупанти завербували через заборонену соцмережу «Однокласники», де він публікував проросійські коментарі.

Щоб виявити геолокації Сил оборони, зрадник об’їжджав прифронтову місцевість, де фотографував військові об’єкти та робив відповідні позначки на гугл-картах.

Розвідактивність агента координував «зв’язковий» – бойовик окупаційних угруповань рф, який воює на східному фронті та співпрацює з російським гру.

Контррозвідка СБУ викрила підривну діяльність зрадника і затримала його за місцем проживання у лютому цього року. Під час обшуку в нього вилучено комп’ютерну техніку, з якої він контактував з окупантами.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України