15 років ув’язнення отримав молодик, який убив свого товариша та його матір

Сумською обласною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 25-річного молодика, який позбавив життя двох осіб – 36-річну жінку та її 17-річного сина.

Нагадуємо, що 26 жовтня 2017 року близько 6 години ранку житель с. Гай-Мошенка Охтирського району підійшов до власного помешкання, в якому перебували його дружина та син. Господар будинку, достовірно знаючи, що його родина вдома, довгий час стукав у двері, однак ніхто не озивався. Коли чоловік розбив вікно і зайшов у будинок, то на порозі побачив закривавлене тіло власної дружини без ознак життя. Прибувши за викликом, слідчо-оперативна група в іншій кімнаті виявила ще й тіло хлопця.

На пошуки вбивці були спрямовані всі зусилля правоохоронців. Завдяки проведеній роботі за лічені години вдалось встановити, а згодом і затримати юнака, який причетний до вбивства жінки та хлопця. Ним виявився на той час 18-річний одногрупник загиблого, який проживав на сусідній вулиці.

Напередодні ввечері він прийшов у гості до товариша, вони розпивали спиртні напої. Між юнаками виникла сварка, а згодом і бійка, під час якої гість зарізав хлопця. Коли в кімнату зайшла мати, вона також отримала ножове поранення, несумісне з життям.

У суді обвинувачений провину свою не визнав, намагався переконати суд, що дійсно напередодні перебував у свого товариша вдома, однак він вийшов у туалет, який знаходиться на подвір’ї, де й заснув з навушниками. Просапавши близько 2 годин, він повернувся в будинок та виявив загиблих. Втік з місця події, бо злякався.

У січні 2020 року обвинуваченого було засуджено до довічного позбавлення волі. Однак це рішення скасовано судом апеляційної інстанції. За результатом нового судового розгляду вироком суду першої інстанції обвинуваченого засуджено до 15 років позбавлення волі (ч. 1, п.п. 9 та 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Увесь цей час молодик перебуває за гратами.

Сумська обласна прокуратура