16 000 доларів за організацію незаконного перетину держкордону – затримано двох мешканців Дніпропетровщини

За процесуального керівництва прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом місцевим мешканцям за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України й інших військових формувань та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненої групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрювані організували злочинну схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон в умовах воєнного стану.

Вони підшуковували військовозобов’язаних чоловіків, які бажають уникнути призову на військову службу. Обіцяли виготовити документи, які б дозволили безперешкодно перетнути держкордон та вплинути на службових осіб для внесення даних про військовозобов’язаних до системи «Шлях».

Свої послуги оцінили у 16 000 доларів США з особи.

Правоохоронці затримали чоловіків у порядку ст. 208 КПК України під час одержання частини коштів.

У ході обшуків за місцями мешкання, роботи та в автомобілях фігурантів було вилучено документацію, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, грошові кошти у різній валюті на суму 13 тис доларів США, три автомобілі.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Вживаються заходи для встановлення інших співучасників злочину.

Досудове розслідування здійснюється слідчими УСБУ у Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області та Департаменту військової контррозвідки СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури