18-річний одесит ошукував громадян на продажі імітаційних купюр

Кіберполіцейські Одещини спільно зі слідчими Суворовського відділу поліції Одеси, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №4, встановили, що зловмисник ошукав близько 150 покупців, завдавши їм збитків на 120 тисяч гривень.

Молодик пропонував неіснуючий товар у власноруч створеній в месенджері «Telegram» групі. Від покупців він вимагав стовідсоткової передоплати, проте після отримання від них грошей замовлення не висилав.

З оселі фігуранта правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, банківські картки, сім-карти мобільних операторів та інші речові докази його злочинної діяльності.

Дії одесита кваліфіковані як шахрайство за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за матеріалом Управління протидії кіберзлочинам

в Одеській області ДКП НПУ)