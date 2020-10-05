Замначальника одесской колонии подозревают в получении взятки от осужденного

Одного из заместителей начальника «Одесской исправительной колонии №14» подозревают в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

4 октября чиновника задержали при получении денег — 1200 долларов.

Эту сумму, как считают в прокуратуре, мужчина получил от родственников осужденного за подготовку ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Дело расследуют по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение взятки. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности чиновника.

Фото: прокуратура Одесской области

Пушкинская