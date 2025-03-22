18-річний житель Одещини, який перебував на іспитовому терміні, викрав автівку односельця

Молодик незаконно заволодів транспортним засобом, коли перебував на іспитовому терміні через інший майновий злочин. Тепер правопорушник проведе за ґратами більше п’яти років.

Нагадаємо: в липні минулого року співробітники Ізмаїльського районного відділу поліції отримали заяву від 61-річного жителя Саф’янівської громади про зникнення його автомобіля «Ford». Легковик через поломку на деякий час був залишений на одній із вулиць населеного пункту, в якому заявник проживає.

Під час слідства поліцейські встановили, що транспортний засіб привласнив 18-річний односелець чоловіка, засуджений у тому році до позбавлення волі з випробувальним строком за крадіжку. Слідчі виявили розшукувану автівку в гаражному приміщенні молодика в розібраному стані і вилучили її в якості речового доказу. Юнак заштовхав легковик, який помітив біля місця мешкання, до гаража й почав розбирати, бо потребував деталей для ремонту своєї автівки тієї ж марки. Згідно з висновком експерта, потерпілому було завдано збитків на суму більше 46 тисяч гривень.

«Під час слідства ми зібрали достатньо доказів вини фігуранта, висунули йому обвинувачення у заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно, та скерували до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Дослідивши отримані докази, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років та два місяці, приєднавши невідбуте покарання за попередній злочин», – прокоментував старший слідчий Ізмаїльського районного відділу поліції Федір Чифліклій.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини