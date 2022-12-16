18 ударів ножем: мешканця Харківщини підозрюють у вбивстві колишньої співмешканки

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 41-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України)

Досудовим розслідуванням встановлено, що у с. Караван Харківського району наприкінці липня цього року підозрюваний, перебуваючи вдома з 51-річною колишньою співмешканкою, почав сваритись з нею.

Проте сварка була не тільки на словах. Чоловік схопив кухонний ніж та наніс жінці 18 ударів в область шиї, грудної клітини, живота та кінцівок. Потерпіла впала на підлогу та померла на місці. Її тіло виявив сусід та повідомив правоохоронцям.

В цей ж час, зловмисник втік до Бєлгородської області РФ. Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура