19-річна волинянка, яка заморила немовля голодом, отримала усього два роки ув’язнення
За принципової позиції прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству обласної прокуратури Волинський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції, яким 19-річній волинянці, визнаній винуватою у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України), було призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі із встановленням однорічного іспитового строку.
Нагадаємо, через умисні дії матері немовля не прожило і двох місяців.
Народивши здорову доньку у січні 2024 року, мати умисно систематично її не годувала, не цікавилась її здоров`ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині.
Маля померло.
Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування.
Суд першої інстанції призначив жінці покарання, не пов’язане з реальним позбавленням волі.
Не погодившись із таким рішенням, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.
Апеляційний суд, приставши на позицію прокуратури, призначив жінці покарання у виді двох років реального позбавлення волі.
Пресслужба обласної прокуратури