₴2 мільйони збитків на будівництві амбулаторій: на Хмельниччині повідомили про підозру трьом членам злочинної групи

Серед підозрюваних – засновники підрядної та керівник субпідрядної організацій, які керували усіма процесами та посадовець державного підприємства, який здійснював технічний нагляд за будівництвом.

Викрили злочинну схему привласнення державних коштів та освоєння субвенцій оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції. Кошти на побудову амбулаторій загальної практики та сімейної медицини в одному з районів Хмельницької області виділялись з державного бюджету за президентською програмою «Велике будівництво».

Фігуранти розробили «схему» освоєння бюджетних субвенцій, шляхом внесення до актів виконаних будівельних робіт недостовірних відомостей про їх обсяги та вартість, а також формування фіктивних платіжних доручень для проведення безтоварних операцій. На момент проведення розрахунків за роботи, зазначені в актах, частина з них взагалі не виконувалась.

Унаслідок протиправних дій під час будівництва трьох амбулаторій зловмисники завдали збитків на 2 млн. гривень. Факт незаконного заволодіння коштами підтверджується висновками експертних досліджень.

24 листопада правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків за місцями знаходжень офісних приміщень та мешкання фігурантів. У результаті проведених заходів поліцейські виявили та вилучили «чорнову» бухгалтерію, печатки, комп’ютерну техніку, договори, кошториси та іншу бухгалтерську документацію з ознаками фіктивності.

Крім того, за погодженням із Хмельницькою обласною прокуратурою усім фігурантам повідомлено про підозру. Дії двох організаторів злочинної групи кваліфіковані за:

– ч. ч 4,5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

– ч.ч.3,4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Посадовцю відповідальному за технічний нагляду за будівництвом повідомлено про підозру за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України