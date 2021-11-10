$2 тис. за одну особу – на незаконному переправленні осіб через держкордон викрито жителя Одещини

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру місцевого жителя у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, чоловік організував схему незаконного переправлення українців через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску на виїзд до Республіки Молдова.

Його було викрито після спроби незаконного переправлення через держкордон двох чоловіків. Свої «послуги» він оцінив у 4 тис дол США, з розрахунку по 2 тис дол США за одну особу.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також щодо притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчиненого правопорушення.

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі слідчими Головного управління Нацполіціі в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури