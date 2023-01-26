На Черкащині засуджено організатора та трьох учасників озброєної банди

За публічного обвинувачення Черкаської окружної прокуратури судом засуджено чотирьох учасників організованого злочинного угруповання, які обвинувачувалися у бандитизмі, крадіжках, розбійних нападах, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та боєприпасами, незаконному заволодінні транспортними засобами, а також незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту (ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 209, ст. 257, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України).

Прокурором у суді доведено, що обвинувачені, діючи на території Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської та Черкаської областей, вчинили ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих проти власності підприємств й окремих громадян, громадської безпеки та експлуатації транспорту.

Вироком суду учасників банди визнано винними та призначено покарання: організатору групи – у вигляді позбавлення волі строком на 15 років, її трьом учасникам – по 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури