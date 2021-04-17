₴200 тис. за вплив на прийняття рішення – на Волині судитимуть радника директора держпідприємства

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно радника директора державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» Волинської ОДА за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що радник директора держпідприємства вимагав від представника господарського товариства надати неправомірну вигоду за вплив на посадовців держпідприємства для підписання ними актів виконаних робіт, а також проведення остаточних розрахунків за роботу.

У лютому 2021 року його затримано працівниками Управління СБУ в області під час одержання від суб’єкта підприємницької діяльності 200 тис грн неправомірної вигоди.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Волинської обласної прокуратури