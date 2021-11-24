22 кг пороху прямували з України до РФ у флаконах для заправки принтерів

В пункті пропуску «Мілове» на Луганщині прикордонники виявили порох, який намагався приховано перемістити через державний кордон до РФ громадянин України.

Водій запевняє, що не знав, що у флаконах знаходиться зовсім інша суміш.

Під час огляду автомобіля «Рено», що слідував з України в РФ, правоохоронці звернули увагу на 39-річного водія, який помітно хвилювався.

Згодом в ході спільного поглибленого прикордонно-митного огляду транспортного засобу службовий собака прикордонників зреагував на коробки, що стояли в салоні. В них знаходились флакони начебто з тонером для заправки принтерів. Однак, замість обіцяного вмісту, зображеного на етикетках, правоохоронці виявили у флаконах понад 22 кг пороху.

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Прикордонники направили повідомлення до компетентних правоохоронних органів про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 201 ККУ (Контрабанда).

Заходи по з’ясуванню усіх обставин справи тривають. // Вартові еспресо