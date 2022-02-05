22-летняя мамаша убила ребенка и пыталась покончить с собой

В Свердловской области России 22-летняя женщина по неустановленной причине зарезала своего девятимесячного ребенка, после чего попыталась свести счеты с жизнью.

По данным местного интернет-портала, следователям она сообщила, что ребенка убил муж, который состоит на учете в психиатрической клинике.

По словам соседей пары, признаки расстройства психики проявляла и молодая мать.

«Муж в психушке на учете. Она сама немножко с головой не дружит… Она утверждает, что убил ребенка муж», — рассказали они журналистам.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», а она сама направлена на психиатрическую экспертизу. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»