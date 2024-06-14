22-річний касир комерційного банку привласнив 400 тис. доларів, які мав перерахувати і повернути

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру касиру банку, який привласнив гроші банківської установи в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)

Згідно матеріалів кримінального провадження, 22 – річний касир, що працює у відділені банку останні два роки, отримав гроші для перерахунку. Однак, замість того, щоб перерахувати їх та повернути в сховище банку, чоловік взяв чотири упаковки, в кожній з яких було по 100 тис. доларів США – загалом 400 тис. доларів США та поклав у заздалегідь підготовлену паперову коробку.

Згодом він спакував гроші у свій рюкзак та пішов з банку.

Касира затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру та наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Київська міська прокуратура