23 800 доларів за дозвіл на розміщення реклами – викрито керівника департаменту «АК Київводоканал»

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 5 на одержанні неправомірної вигоди викрито керівника одного з департаментів ПрАТ «АК Київводоканал» (ч. 4 ст. 368-3 КК України).

За даними слідства, посадовець з вересня 2020 року вимагав неправомірну вигоду від представника суб’єктів господарювання за погодження дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в зоні проходження каналізаційних водопровідних мереж.

Передача неправомірної вигоди відбувалася у декілька етапів.

У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано одержання посадовцем неправомірної вигоди у розмірі 9 100 та 14 700 доларів США.

Під час одержання чергового траншу керівника департаменту затримали «на гарячому» у службовому кабінеті.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру. Тривають першочергові слідчі дії, зокрема, проводяться обшуки у службовому кабінеті та за місцем проживання посадовця.

Викриття корупційної діяльності проводилося прокурорами спільно із головним відділом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки ГУ СБУ у м. Києві та Київської області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура