3 роки за ґратами проведе водій, який у стані сп’яніння збив бабусю з онуками

Прокурори в суді довели вину водія, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив ДТП з кількома потерпілими (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася вечері 16 липня цього року. Тоді житель села Неньковичі, колишнього Зарічненського району, перебуваючи за кермом автомобіля ВАЗ 2109 у стані алкогольного сп’яніння, збив бабусю і двох її малолітніх онучок, які йшли узбіччям у зустрічному напрямку. Потерпілих з травмами різного ступеня тяжкості доставили до медичних закладів.

Чоловік визнав свою вину та переконував суддю, що щиро розкаюється. Крім того, він частково оплатив лікування потерпілої.

Вироком Зарічненського районного суду водія визнано винним та засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати автомобілем на строк 5 років.

Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його до апеляційного суду.

За матеріалами Вараської окружної прокуратури