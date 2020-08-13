Поліцейський охорони затримав зловмисника, який на його очах поцупив у жінки ланцюжок

О 9:29, сьогодні, 13 серпня у місті Києві незнайомець підбіг до жінки, повалив її на паркан і зірвав золотий ланцюжок з шиї.

Все це відбулось прямо на очах у працівника поліції охорони та пересічних громадян.

– Я йшов і почув, як жінка почала істерично кричати, побачив жінку і чоловіка, який почав швидко бігти. На моїх очах відбувся злочин, тому я не міг зволікати. Я побіг за злочинцем і відразу спіймав його. Навіть не роздумував, адже це мій обов’язок, – розповів майор поліції Моголівець Віталій Васильович.

Поліцейський затримав чоловіка і викликав поліцію. Потерпіла вказала, що саме цей чоловік вчинив злочин. Крім того, у передній правій кишені одягу

поліцейські знайшли той самий ланцюжок. Чоловіка було доправлено до відділку поліції Солом’янського району. Поліцейський разом із затриманим поїхав до відділку і написав рапорт.

Будьте обачні, адже навіть посеред білого дня трапляються злочини!

Але будьте певні, що поліцейські, навіть поза службою, виконують свій обов’язок кожного дня, 24/7!

Департамент поліції охорони