30-річний львів’янин ошукував людей під приводом онлайн-продажу

Зловмисник, вводячи в оману покупців, отримував від них гроші за неіснуючий товар. Правоохоронці задокументували щонайменше чотири факти шахрайства.

Як встановили слідчі Львівського районного управління поліції №2 спільно із співробітниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, 30-річний львів’янин створив фіктивний акаунт в соціальній мережі, в якому розміщував публікації про продаж одягу, взуття та аксесуарів, яких насправді не мав.

Зловмисник вводив в оману покупців, які надсилали йому гроші за неіснуючий товар. Таким чином чоловік незаконно заволодів коштами щонайменше чотирьох потерпілих.

Слідчі, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (Шахрайство, вчинене або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області