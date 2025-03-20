39-річний зловмисник стріляв у 53-річну жінку в офісі на столичному Подолі, а потім вчинив самогубство, стрибнувши з моста в Дніпро
Інформація про стрільбу надійшла до поліції сьогодні близько 13:00 години. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпажі патрульної поліції.
Попередньо встановлено, що до приміщення зайшов 39-річний місцевий мешканець, який декілька раз вистрелив зі зброї у працівницю компанії, після чого з місця скоєння злочину зник. Внаслідок події 53-річну потерпілу було доставлено до медичного закладу із пораненнями обличчя та тіла.
З місця слідчі вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину — пристрій для відстрілу гумових куль, який стрілок тікаючи покинув. У подальшому зловмисник на транспортному засобі дістався одного з мостів столиці та, покинувши автівку, вчинив самогубство, вистрибнувши з мосту у Дніпро.
Тіло чоловіка з річки витягнули працівники ДСНС, наразі його оглядає судово-медичний експерт. Правоохоронці продовжують працювати на місцях події та встановлюють всі обставини інциденту. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet