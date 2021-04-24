«Нарковихователь»: у спробі збуту наркотиків в Арбузинській колонії підозрюють начальника відділення виховної роботи

Замість того, аби працювати з засудженими — постачав їм наркотики: ТУ ДБР у Миколаєві повідомило про підозру майору внутрішньої служби – начальнику відділення соціально-виховної та психологічної роботи Арбузинської виправної колонії.

Встановлено, що посадовець проніс на територію колонії пакет з наркотиками для подальшого збуту. Заборонені речовини були вилучені у майора під час особистого огляду.

Таким чином, офіцер підозрюється у незаконному придбанні та перевезенні наркотичного засобу з метою збуту (ч. 1 ст. 307 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

ДБР