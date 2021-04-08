$40 тис. за невтручання у роботу нотаріуса – викрито депутата Бориспільської райради

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва на одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди у розмірі 40 тис. доларів США викрито депутата Бориспільської районної ради (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, депутат райради вимагав 40 тис. доларів США з приватного нотаріуса за невтручання в її роботу. Зокрема, під час ряду зустрічей із нотаріусом депутат запевняв, що у разі ненадання йому грошових коштів, він використовуючи свої зв’язки з особами, уповноваженими на виконання функцій держави, позбавлять останню свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.

З метою приховання своєї протиправної діяльності депутат намагався отримати кошти у вигляді криптовалюти через мережу обмінних пунктів.

6 квітня 2021 року депутата затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Викриття корупційного злочину здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Солом’янського УП ГУ НП у м. Києві та 1 відділом ГВ БКОЗ СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура