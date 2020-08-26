44-річний киянин систематично вчиняв психологічне насильство у сім’ї

Київська місцева прокуратура № 3 підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 44-річного чоловіка, який систематично вчиняв психологічне насильство у сім’ї (ст. 126-1 КК України).

Встановлено, що обвинувачений систематично ображав нецензурними висловлюваннями свою матір, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою, за що неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

Проте накладені адміністративні санкції не вплинули на чоловіка та не змінили його поведінку відносно матері.

За результатами розгляду обвинувального акту Деснянським районним судом міста Києва зловмисника визнано винним у вчиненні домашнього насильства та засуджено до 6 місяців арешту.

Досудове розслідування здійснювалося Деснянським УП ГУНП у м. Києві під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.

Прес-служба прокуратури Києва