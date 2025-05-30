$4500 за місце другого водія – на Львівщині заблокували злочинну схему перетину кордону

Як встановили поліцейські, 26-річний мешканець Львова в умовах воєнного стану взявся незаконно переправити військовозобов’язаного в одну з країн Європейського Союзу.

За даними правоохоронців, за вказану суму, зловмисник пообіцяв організувати для чоловіка призовного віку виготовлення документів про працевлаштування на посаді водія до компанії, яка займається перевезенням гуманітарної допомоги, з внесенням даних до інформаційної системи. Це б надало йому підстави для незаконного перетину державного кордону України.

Фігуранта викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області