48-річного одесита викрили у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень колезі

Двоє чоловіків на дні народженні свого колеги почали змагатися у боротьбі, але забава швидко переросла у реальну бійку, в ході якої один вихопив ножа та встромив у живіт суперника.

49-річному потерпілому одразу викликали «швидку» та доставили у лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. Наразі лікарі оцінюють його стан як стабільний.

«Правопорушнику оголосили підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За умисне тяжке тілесне ушкодження фігурантові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі»,- повідомив начальник Хмельницького ВП Олександр Мільчук. // Вартові еспресо