49-річного жителя Ізмаїльського району затримали за підозрою у вбивстві співмешканки

Жінка померла вдома після того, як чоловік побив її. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Подія сталася декілька днів тому ввечері в одному із сіл Саф’янівської громади. Поліцію викликали медики, які констатували смерть 51-річної жінки за місцем її мешкання. Попередньо встановлено, що жінка померла від множинних травм грудної клітки та черевної порожнини з пошкодженням внутрішніх органів. Точну причину смерті встановлюватимуть судово-медичні експерти.

Поліцейські провели низку слідчо-оперативних заходів і встановили, що трагічній події передувала побутова сімейна сварка. Чоловік та жінка, які проживали у цивільному шлюбі, щойно зайшли у двір, повернувшись додому з гостей, почали сваритися. Чоловік рукою вдарив співмешканку, і вона впала. Намагаючись змусити потерпілу підвестися і зайти до будинку, він завдав їй ще кілька ударів руками та ногами по тілу, після чого пішов спати.

Вранці чоловік виявив жінку на тому ж місці, переніс її до оселі і викликав «швидку», повідомивши, що співмешканка погано почувається. Лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть потерпілої.

У скоєному чоловік зізнався. Слідчі затримали його в процесуальному порядку та повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої. Згідно з ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, йому загрожує до десяти років позбавлення волі. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіка буде перевірено на осудність. Слідство триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Ізмаїльська окружна прокуратура.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини