5 років позбавлення волі замість штрафу отримав підприємець, який проігнорував вирок суду

Три роки тому місцевого підприємця визнано винним у незаконному використанні службовою особою з використанням службового становища знаків для товарів і послуг відомих світових спортивних брендів, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі (ч. 3 ст. 229 КК України).

Вироком Хмельницького міськрайонного суду його засуджено до штрафу в розмірі 221 тис. грн та надано місячний строк для виконання рішення суду.

Незважаючи на це, засуджений всіляко ухилявся від сплати коштів. Він ігнорував вимоги органу пробації, повідомлення суду та не з’являвся в судові засідання для розгляду питань про порядок виконання покарання.

У зв’язку із цим, штраф замінено на інше покарання – позбавлення волі строком на 5 років.

Не погоджуючись із прийнятим рішення, засуджений оскаржив ухвалу місцевого суду в апеляційному порядку, однак за принципової позиції прокуратури його скарга залишена без задоволення.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури