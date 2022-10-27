$5 тис. за медичні документи для перетину кордону – у Львові затримали посередників

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури у Львові затримано очільницю одного з благодійних фондів та 37-річного мешканця Львова за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб закладів охорони здоров’я (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Йдеться про виготовлення медичних документів для безперешкодного перетину кордону особою мобілізаційного віку в період дії в Україні воєнного стану.

За свій вплив на медиків вказані особи зажадали 5000 доларів США.

Фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України. На цей час у справі проводяться першочергові слідчі дії. Після їх завершення фігурантам буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП у Львівській за матеріалами УСР у Львівській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури