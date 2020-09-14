5000 доларів за уникнення тюремного терміну покарання — судитимуть екс-поліцейського з Дніпропетровщини

До суду направлено обвинувальний акт відносно колишнього начальника сектору кримінальної поліції одного із відділень Нікопольського відділу ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Слідством встановлено, що поліцейський запропонував фігуранту одного з кримінальних проваджень за 5 тисяч доларів США вплинути на уповноважених службових осіб задля перекваліфікації злочину та призначення покарання без реального терміну позбавлення волі.

Таким чином, експравоохоронець обвинувачується у одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

16 червня 2020 року слідчі ДБР затримали правоохоронця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання ним неправомірної вигоди.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді штрафу від 2000 до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві. Процесуальне керівництво — військова прокуратура Криворізького гарнізону Південного регіону України. Оперативний супровід — Управління СБУ в Дніпропетровської області та Дніпропетровське управління ДВБ Національної поліції України.

ДБР