52 тис. доларів за незаконний перетин держкордону — на Буковині повідомлено про підозру організатору схеми

За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури буковинцю повідомлено про підозру буковинцю в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, достовірно знаючи, що в умовах воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати межі України, житель Чернівецького району налагодив злочинну схему незаконного переправлення через кордон. За свої послуги він одержав 52 тис доларів США від 6 громадян України – чоловіків віком від 22 до 53 років.

22 березня 2022 року чоловік забезпечив перевезення військовозобов’язаних до ділянки державного кордону України у напрямку Республіки Румунія. Здійснити незаконний перетин кордону їм не вдалось. Особи були виявлені прикордонниками в адміністративних межах смт Їжівці Чернівецького району Чернівецької області.

Наразі встановлюються інші причетні до організації злочину особи.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області.

Офіс Генпрокурора