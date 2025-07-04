54-річного мешканця Київщини засуджено за вбивство двох осіб

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Броварської окружної прокуратури суд визнав винним 54-річного мешканця Київщини у вчиненні умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що 08 березня 2022 року подружжя прийшло привітати подругу зі святом, в цей час в будинку перебував її співмешканець.

Коли гості почали збиратися додому, співмешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, взяв власну мисливську рушницю і здійснив постріл в грудну клітину чоловіка та один постріл в шию жінки, від яких потерпілі померли на місці.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Примітка: вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Київська обласна прокуратура