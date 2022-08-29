59-річного одесита підозрюють в умисному вбивстві дружини

Подія сталася в ніч з суботи на неділю в оселі по вулиці Чорноморського козацтва, де родина проживала. Під час сімейної сварки нетверезий чоловік схопив ножа й ударив жінку в груди.

Від гуркоту в квартирі прокинулися діти й викликали матері «швидку», однак від отриманого поранення вона померла ще до приїзду медиків. Правоохоронці затримали правопорушника, а в ході огляду помешкання вилучили знаряддя вчинення злочину.

«Слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його помістили до ізолятора тимчасового тримання. За умисне вбивство чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років», – повідомив начальник слідчого відділу відділення поліції № 2 Ярослав Клинч.

Одеське районне управління поліції №1