60-річну ковельчанку шахpаї ошукали на 77 тисяч гривень

Днями до Ковельського районного управління поліції звернулась 60- річна ковельчанка, та повідомила, що її ошукали шахраї.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Спритники протягом місяця, під приводом оформлення документів для отримання грошової компенсації за неякісні ліки, заволоділи належними заявниці грошовими коштами в сумі майже 77 тисяч гривень. Потерпіла самостійно перераховувала кошти на рахунки, які вказували зловмисники.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Шановні громадяни:

Якщо вирішили придбати якусь продукцію, або скористатися чиїмось послугами, завжди порадьтеся з рідними, близькими, спеціалістами в даних сферах.

Не ведіться на оманливі пропозиції про відшкодування коштів за неефективні ліки. Застережіть від таких випадків своїх родичів, особливо старшого віку, які проживають окремо. Саме останні через свою надмірну довірливість найчастіше потрапляю у тенета аферистів і втрачають кошти, — йдеться в дописі. // Волинь UA