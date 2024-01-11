Cудитимуть поліцейського, який вимагав у лісничого щомісячну данину за неперешкоджання господарській діяльності
За процесуального керівництва прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника сектору одного із відділень поліції м. Кривого Рогу за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).
Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, використовуючи своє службове становище, вимагав щомісячну «винагороду» у лісничого філії Дніпровського лісового господарства.
У разі ненадання хабара поліцейський залякував чоловіка безпідставними перевірками та вилученням деревини.
Поліцейського було викрито під час одержання неправомірної вигоди.
Досудове розслідування здійснювали прокурори спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, та оперативниками ДВБ Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Дніпропетровської обласної прокуратури